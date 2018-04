Ubisoft affirme que Winnipeg « jouera un rôle stratégique à titre de studio AAA de codéveloppement dédié à la production des outils et des technologies qui permettent aux équipes de créer des mondes immersifs et engageants pour les joueurs. »

« Le studio d’Ubisoft Winnipeg se voit confier un mandat important qui aura un impact direct sur plusieurs de nos marques couronnées de succès et reconnues mondialement, telles que Assassin’s Creed, Far Cry et Watch Dogs, tous des jeux basés sur une approche de monde ouvert », a mentionné Yannis Mallat, président directeur général des studios canadiens d’Ubisoft.

Le studio de Winnipeg embauchera des ingénieurs, des programmeurs d'outils, des artistes techniques ainsi que des professionnels d'autres domaines spécialisés.

Winnipeg est un véritable trésor caché pour les talents dans l’industrie du jeu vidéo. Darryl Long, directeur général, studio Ubisoft de Winnipeg

L’ouverture du nouveau bureau d’Ubisoft devrait créer 100 emplois d’ici cinq ans.

L'entreprise compte déjà des studios dans plus de 30 pays, dont des bureaux à Toronto, Montréal, Québec et Halifax.

Ubisoft emploie plus de 13 000 personnes partout sur la planète, dont 4500 au Canada.

La société est responsable de plusieurs franchises de jeux vidéo comme Assassin’s Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy.