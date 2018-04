Plus de 70 piétons et cyclistes meurent chaque année à la suite d'un impact avec un véhicule sur les routes du Québec. Chez les piétons, un accident mortel sur cinq met en cause un véhicule lourd. C'est un sur trois chez les cyclistes. Dans la plupart des cas, les angles morts des camions en sont la cause. Comment peut-on réduire ces angles morts?