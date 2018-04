Un texte de Jérôme Labbé

Les travailleurs ont été avisés par la direction lors d'une rencontre d'une trentaine de minutes, jeudi, vers 14 h.

Kraft Heinz Canada (KHC) « réduira progressivement ses opérations en deux phases, avec une réduction correspondante du personnel horaire et salarié à chacune de ces phases », peut-on lire dans un avis transmis jeudi aux employés. « La première phase ("phase 1") des réductions commencera le 1er juin 2018 et la deuxième ("phase 2") est prévue pour le début 2019. »

Par courriel, le vice-président aux affaires corporatives et légales de Kraft Heinz Canada, Av Maharaj, a confirmé que Kraft Heinz entendait « consolider son réseau de distribution dans un nouveau centre de distribution de 775 000 pieds carrés à Milton, en Ontario » afin de « mieux servir ses clients ».

Milton est situé en banlieue de Toronto.

« Nous traiterons le personnel touché avec le plus grand respect et offrirons des indemnités, de même que des services de transition pour permettre aux employés de se trouver un nouvel emploi, promet M. Maharaj. Nous leur ferons aussi savoir si des opportunités se présentent dans nos usines de Mont-Royal [sur l'île de Montréal] et à Ingleside [près de Cornwall, en Ontario]. »

La lettre transmise aux employés fait également état de « prime au rendement forfaitaire non récurrente » pour les travailleurs touchés par la phase 2. Les indemnités et la prime ne seront toutefois offertes qu'à condition de demeurer « un employé actif et en règle au service de KHC jusqu'à la date de cessation d'emploi établie par la société », spécifie-t-on.

Le centre de distribution de Vaudreuil-Dorion emploie actuellement 95 travailleurs non syndiqués. Ceux-ci distribuent les produits de Kraft Heinz dans tout le Québec, ainsi que d'autres provinces de l'est du pays.

« Nous ne pouvons que penser aux employés et nous allons travailler avec tous nos partenaires afin de leur offrir des opportunités ici dans Vaudreuil-Soulanges », a indiqué Joanne Brunet, directrice générale de Développement Vaudreuil-Soulanges, vendredi.

Un grand vide dans le parc industriel

La compagnie n'a pas encore décidé ce qu'elle entendait faire de ses installations de Vaudreuil-Dorion. Elle analysera la situation « dans les prochains mois », explique M. Maharaj.

Le centre de distribution, situé sur la rue Marie-Curie, dans le parc industriel, occupe une superficie d'environ 500 000 pieds carrés – un espace « d'une grande valeur économique », selon Développement Vaudreuil-Soulanges, qui s'engage à tout faire en son pouvoir « afin de le maintenir dynamique ».

Les groupes américains Heinz et Kraft ont fusionné en mars 2015, devenant du même coup le numéro cinq mondial de l'alimentation et des boissons. Des suppressions d'emplois massives ont été annoncées quelques mois plus tard.

Avec la collaboration de Marc Gosselin