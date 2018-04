Le festival français a annoncé vendredi que le film dérivé de Star Wars sera projeté hors compétition, peu avant de prendre l'affiche dans les salles nord-américaines le 25 mai.

Situé avant la trilogie sortie dans les années 1980, ce film raconte la rencontre entre Han Solo et son loyal copilote Chewbacca.

Ce n'est pas la première fois que Star Wars s'invite à Cannes. Star Wars : épisode II - L’attaque des clones et Star Wars : épisode III - La revanche des Sith ont tous les deux été présentés au festival.

Plus tôt cette semaine, le Festival de Cannes a annoncé que le film d'Asghar Farhadi Everybody Knows, avec Javier Bardem et Penélope Cruz, sera le film d'ouverture.

Le Festival de Cannes se tiendra du 8 au 19 mai.