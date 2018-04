La croissance économique soutenue à l'Île-du-Prince-Édouard permet à la province de dégager un surplus de 1,5 million de dollars dans son budget 2018. Le gouvernement libéral de Wade MacLauchlan dispose ainsi de la marge de manoeuvre nécessaire pour réinvestir en santé et en éducation, et accorder des rabais d'impôts aux contribuables et aux petites entreprises.