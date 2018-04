Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, les employeurs sont très nombreux à vouloir mettre la main sur des candidats.

Quelque 16 866 postes sont disponibles dans une vingtaine de secteurs d'activités, mentionne la coordonnatrice de l'événement, Audrey Périgny.

« C'est vraiment diversifié, on a autant des gens au niveau de la manoeuvre, des postes de direction générale ou des emplois spécialisés », énumère-t-elle.

À l'ère des réseaux sociaux, la coordonnatrice estime que le contact humain peut faire toute une différence.

« L'avantage de cet événement, c'est que les visiteurs peuvent rencontrer les employeurs directement, en personne », explique Audrey Périgny.

Des kiosques à la Foire de l'emploi. Photo : Radio-Canada/Martine Côté

Avec un taux de chômage de 3,6 % dans la région, la coordonnatrice mentionne que les employeurs doivent faire preuve de créativité pour attirer les candidats. Ceux-ci peuvent quant à eux magasiner leurs conditions de travail.

« Les exposants sont créatifs plus que jamais, on a des employeurs qui ont engagé des acteurs, on a des personnes qui ont loué des salles pour passer des entrevues sur place, tous les moyens sont bons », dit-elle.

Les organisateurs évaluent qu’entre 2009 et 2017, près de 11 667 emplois ont été comblés grâce à cet événement.

La 20e Foire de l'emploi se tient vendredi et samedi au Centre de foires d'ExpoCité