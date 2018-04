Les données collectées contribueront à l'élaboration d'une campagne nationale appelée FloodSmart Canada, qui vise notamment à accroître la sensibilisation du public face aux risques d'inondation.

Les citoyens de Windsor ont jusqu'au 15 mai pour participer au sondage en ligne ou par téléphone en appelant le service 3-1-1.

L'idée est aussi d'éviter que certaines situations se reproduisent, non seulement à Windsor, mais partout ailleurs au Canada. Cela devra notamment permettre de réduire les dégâts à l'avenir.

« Si vous pouviez remonter le temps, il y a un ou ans, voire juste deux mois, avant la dernière inondation... qu'aimeriez-vous savoir? », donne comme exemple Shawna Peddle, directrice de Partners for Action à l'Université de Waterloo. « C'est la question que nous voulons poser aux gens. »

Il y a deux ans, Partners for Action a mené une enquête nationale auprès de 2300 personnes qui vivaient dans des zones à haut risque d'inondation. L'équipe avait alors constaté que 94 % de ces personnes ignoraient les risques encourus lors de ces événements. La plupart ne connaissaient pas non plus leur couverture d'assurance.

La Ville de Windsor participe au sondage, car elle espère que l'information recueillie aidera à l'élaboration de son plan directeur d'égout et à la mise à jour de son plan d'adaptation au changement climatique.

Le personnel de la Ville veut ainsi savoir quelles sont les mesures prises par les gens, chez eux.

Le sondage devrait durer une vingtaine de minutes. Les chercheurs espèrent qu'entre 500 et 1000 personnes y participeront.