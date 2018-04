Le gouvernement avait demandé aux établissements d'amasser 13 millions de dollars en commandites privées et corporatives avant le 31 mars.

Les calculs finaux n’ont pas encore fait, mais un porte-parole pour le ministre de l’Éducation Ian Wishart, disait que certains établissements avaient dépassé leurs objectifs.

Six établissements ont recueilli à eux seuls plus de 14,5 millions de dollars, selon les chiffres obtenus par CBC / Radio-Canada.

L’Université de Saint-Boniface a amassé 381 212 $ de dons. L’Université du Manitoba a quant ’à elle amassé 8,7 millions. Le Collège Red River et l’Université de Winnipeg ont obtenu respectivement 2 283 208 $ et 2 234 273 $. Le Collège communautaire Assiniboine et l’Université de Brandon ont réussi à trouver 300 000 $ et 635 800 $ .

John Danakas, directeur général aux affaires publiques de l'Université du Manitoba, affirme que les dons reçus en mars ne sont pas encore calculés et devraient s’ajouter aux 8,7 millions de dollars recueillis par son établissement.

Après avoir été élus en 2016, les progressistes-conservateurs ont présenté un nouveau programme de bourses de 20 millions de dollars. La province avait indiqué qu'elle céderait 7 des 20 millions de dollars aux établissements, à condition que les écoles amassassent le reste à travers le secteur privé.