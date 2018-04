Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Un peu plus de 60 personnes se sont présentées à l'assemblée à laquelle la SANB avait donné le nom « Parle ouère ».

Parmi les thèmes abordés au cours de la soirée : les services d’ambulance, les services de santé à l’hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, ainsi que le manque de personnel en santé dans la région.

Une coalition de petits hôpitaux

La présidente du comité permanent de santé de la ville de Saint-Quentin Joanne Fortin a annoncé la collaboration de tous les petits hôpitaux francophones de la province dans la bataille pour de meilleurs soins en région rurale, soit ceux de Lamèque, de Caraquet, de Grand-Sault et de Sainte-Anne-de-Kent.

Cette collaboration pourrait être poussée plus loin, selon elle. « Ce qu’on veut faire, c’est se fusionner pour faire front commun pour pouvoir se défendre mieux, parce que je pense qu’on a besoin d’avoir une force plus grande que notre hôpital », a-t-elle expliqué.

De cette collaboration naîtra, espère-t-elle, une charte des services essentiels dans les hôpitaux ruraux qui guidera le Réseau de santé Vitalité dans ses décisions.

Joanne Fortin espère qu'une coalition des petits hôpitaux francophones de la province pourra se former pour faire avancer le dossier de la qualité des soins en milieu rural. Photo : Radio-Canada/Bernard LeBel

Où sont les jeunes?

L’absence des jeunes à la rencontre de jeudi a été soulignée durant dans la soirée.

Plusieurs se sont dits surpris de voir que la moyenne d’âge des personnes présentes était plutôt élevée. Un résident de la région, Maurice Violette, s'est dit déçu de la faible participation des jeunes. « Ce que je vois, c’est plutôt les grands-parents qui sont ici. Il manque de la jeunesse », a-t-il dit au micro.

Le président par intérim de la SANB, Joey Couturier, a reconnu que l’invitation ne s’est sans doute pas rendue aux jeunes. Mais il croit tout de même qu’ils sont sensibilisés à la problématique. « Ce que je crois c’est que les jeunes sont beaucoup plus actifs au niveau des revendications sur les médias sociaux, et je crois que lorsque c’est le temps d’agir, les jeunes vont avoir beaucoup plus tendance à sortir à ces moments-là ».

Il souhaite refaire l’exercice avant les élections de septembre en s’assurant cette fois d'une meilleure participation de la jeunesse.

Maurice Violette a été déçu de voir que peu de jeunes se sont déplacés. Photo : Radio-Canada/Bernard LeBel

Vitalité va de l’avant avec son infirmière mobile

Malgré la grogne qui persiste dans la région, le Réseau de santé Vitalité persiste et signe en ce qui a trait à l’infirmière mobile qui doit venir administrer les traitements d’oncologie aux hôpitaux de Grand-Sault et Saint-Quentin.

L’employé qui a été embauché devait commencer le 1er avril, mais son entrée en poste se fera plutôt le 23 avril puisque la personne en question était en vacances.

Le président-directeur général du Réseau Vitalité, Gilles Lanteigne, explique qu’il n’y a pas eu d'interruption de service et que les traitements continuent d’être administrés par le personnel infirmier local en attendant. Selon lui, il y a eu beaucoup d’intérêt pour ce poste : 32 personnes ont postulé pour l’obtenir.

Selon la SANB, les témoignages de la population sont nécessaires pour que l’organisme soit mieux outillé pour défendre les intérêts des Acadiens. « Il y a définitivement besoin d’agir là-dessus parce qu’il y a des choses qui ont été dites ce soir qui ne devraient pas rester entre ces quatre murs », a déclaré Joey Couturier.