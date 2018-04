La réalité du débrayage s'installe chez les travailleurs qui font le piquet de grève devant la mine.

Ils ont dû braver une température de moins 30 degrés jeudi, et ils doivent s'ajuster à vivre avec une paie de grève bien inférieure à leur salaire habituel.

Ils touchent 350 $ par semaine et leur moral commence à être mis à rude épreuve.

« C'est probablement la pire journée jusqu'à maintenant, disait jeudi le gréviste Peter Dunn. Mais tout le monde s'est présenté et la solidarité règne. »

Malgré le froid, les grévistes sont tenaces.

« Je refuse de croire que nous perdons notre temps ici à geler, disait la gréviste, Nora King. C'est ce qu'il faut faire pour obtenir ce que nous devons obtenir. »

Steve Baker a déjà vécu une grève de 16 semaines à la mine Wabush.

« On a tous des paiements à faire, on a tous des factures, dit-il, mais on va survivre. »

Le gréviste Steve Baker dit que les travailleurs pourront survivre avec le salaire de grève. Photo : CBC/Jacob Baker

Les principaux points en litige portent sur les pensions, l'âge de la retraite et les congés de maladie.

Le syndicat soutient que les nouveaux employés auraient seulement droit à une fraction du montant des pensions des anciens employés si les propositions patronales étaient acceptées. L''âge de la retraite serait d'autre part augmenté et les travailleurs n'auraient pas droit au taux horaire bonifié avant d'avoir rattrapé les heures perdues en congé de maladie.

Plus de 1000 travailleurs sont en grève.