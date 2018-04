La juge Karen Lische a pris en délibéré la cause opposant le ministère du Travail de l'Ontario et la Ville du Grand Sudbury à la suite de l'accident mortel du 30 septembre 2015. Cette municipalité du Nord-Est ontarien fait face à six chefs d'accusation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, lors de travaux de construction.