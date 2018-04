La conseillère du district des Forges sollicite 200 dons de 100 $ par le biais d’un courriel, ce qui est conforme à la loi électorale.

La conseillère aurait pu elle-même verser 200 $ à titre d’électrice et 800 $ en tant que candidate, mais seulement avant la fin de l’année électorale qui prenait fin le 31 décembre 2017. Son agent officiel, Marc Benoît, explique toutefois qu’elle a fait le choix d’attendre après la campagne pour demander des contributions.

« On mise tout pour que les gens croient en nous, croient en ce que Mme Mercure est capable d'apporter à la ville de Trois-Rivières et au district des Forges », explique-t-il.

Quand ils constateront le travail réel qui est fait, on ira les voir pour solliciter des contributions. Marc Benoît, agent officiel de Mariannick Mercure

De son côté, le candidat défait à la mairie de Trois-Rivières Jean-François Aubin affirme qu’il a bouclé son financement en janvier. Il reconnait qu’il est plus difficile de demander de l’argent après la campagne, surtout quand on est défait.

« Après l’élection, on va davantage vers nos grands supporteurs, notre famille qui habite à Trois-Rivières, indique-t-il. Quelqu’un qui vous connait seulement parce qu’il vous a appuyé à l’élection, on comprend qu’il donne pendant l’élection, mais après c’est plus difficile. »

Le candidat à la mairie de Trois-Rivières Jean-François Aubin Photo : Radio-Canada

Les candidats qui ont obtenu au moins 15 % des voix ou qui ont été élus voient 70 % de leurs dépenses électorales remboursées par le gouvernement. Le reste doit provenir de dons.

À Trois-Rivières, les candidats à la mairie peuvent dépenser un maximum de 54 000 $ lors de la campagne électorale. Le montant maximum autorisé pour les candidats au poste de conseiller municipal est quant à lui fixé à environ 4000 $.