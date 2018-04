Le chef de la formation, François Legault, sera à Sherbrooke vendredi matin pour en faire l'annonce.

Mme Hébert avait représenté le Renouveau sherbrookois dans le district de l'Hôtel-Dieu lors de la dernière élection municipale. C'est Rémi Demers qui avait toutefois remporté le scrutin.

Geneviève Hébert a longtemps été propriétaire de la boutique de vêtements d'enfants La Mère Poule, rue King Est. Aujourd'hui, elle est directrice des ventes et chargée de projets en construction résidentielle pour un entrepreneur. Grandement impliquée dans les activités de l'Est de Sherbrooke, elle a été, entre autres, porte-parole de Rues Principales pendant plusieurs années et a travaillé à l'organisation du défilé du père Noël.

Les annonces de candidatures se multiplient en vue des élections prévues en octobre prochain. André Bachand, Christine Labrie, Guillaume Rousseau ont, tour à tour, annoncé qu'ils faisaient le saut en politique au cours des dernières semaines.