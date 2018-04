Un texte de Noémie Moukanda

Après s’être rencontrés la veille, plus de 60 parents de l’École Anne-Hébert faisaient face jeudi soir au Conseil scolaire francophone. Trois heures de discussions qui ont laissé place à la frustration et à la colère de certains.

Non à l’annexe Henderson

Dans une consultation en janvier dernier menée par le CSF, la majorité des parents de cet établissement scolaire s’étaient montrés défavorables à la solution temporaire que le conseil scolaire leur présentait. C’est-à-dire qu’une partie des 515 élèves irait dès la rentrée de septembre à l’annexe Henderson actuellement fréquentée par les élèves de l’École Rose-des-vents.

Après le départ des élèves de l'École Rose-des-vents qui vont quitter l'annexe Henderson pour septembre prochain, le Conseil scolaire francophone se retrouve avec un bail de quatre ans à honorer pour cet endroit. Le CSF propose donc aux parents de l'École Anne-Hébert d'y envoyer des élèves.

Mais pour les parents de l’École Anne-Hébert, le CSF fragmente leur communauté avec trois établissements distincts et met aussi à bout de souffle les parents bénévoles qui s'engagent auprès de l'école. De plus, ils déplorent que ce soit encore une solution temporaire au surpeuplement des écoles.

Thibault Mayor, papa d'élèves de l'École Anne-Hébert Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Alicia Ostroff, maman d'élèves de l'École Anne-Hébert Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Pour Patrick Gatien, président de l’association des parents de l’École Anne-Hébert, c’est la déception. Il se sent déjoué et non représenté.

Patrick Gatien, président de l'association des parents de l'École Anne-Hébert Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Et pour Sophie Dansereau dont les enfants fréquentent l’établissement depuis trois ans, le CSF « leur impose cette décision » alors que les parents l’ont « refusée ».

C’est une décision qui fait leur affaire parce qu’ils ont le bail de l’annexe Henderson. Sophie Dansereau, maman d'élèves de l'École Anne-Hébert

Des objectifs permanents sur papier

Dans cette ambiance électrique, le CSF a présenté ses objectifs :

Obtenir deux nouvelles écoles (de la maternelle à 6e année) à l’est de la rue Main (une au nord et une au sud de la zone de fréquentation actuelle)

Obtenir une école secondaire pour l’est de Vancouver

L’annexe Henderson serait une solution temporaire pour désengorger l’École Anne-Hébert

Le conseil scolaire s’accroche dès lors à son plan capital pour rassurer les parents :

Une école de 360 places pour remplacer Anne-Hébert dans la zone sud de l’est de Vancouver

Une école de 260 places dans la zone nord de l’est de Vancouver

Cependant, aucune échéance n’est prévue, reconnaît le secrétaire-trésorier du Conseil scolaire francophone, Sylvain Allison. Il faut valoir que tout le dossier de l'École Anne-Hébert est bloqué à cause de la mégacause juridique.

Sylvain Allison, secrétaire-trésorier du CSF Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Par ailleurs, M. Allison ne retient pas de cette soirée de rencontre que les parents perdent confiance en l’autorité qui doit défendre l’éducation de leurs enfants. Il retient surtout les « succès » que certains parents ont mis en avant quant à la première annexe de l’école, l'annexe Anne-Hébert.

Le CSF compte procéder progressivement pour désengorger l’école élémentaire. Il a proposé différents cas de figure des classes qui déménageraient.

Le conseil d’administration du CSF doit se prononcer sur ce plan ce mois-ci.