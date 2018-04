En janvier, Matthew Kalat, un résident de Montréal, a observé sur sa rue des pancartes orange indiquant une interdiction de stationnement entre 19 h et 7 h pour cause de déneigement. Il a donc déplacé son véhicule vers le côté opposé de la rue, où la signalisation permettait le stationnement.

Le lendemain matin, il a été surpris de voir que la neige avait été ramassée sur les deux côtés de la rue. Des dizaines de véhicules avaient également été remorqués, dont le sien, avec en prime une contravention.

Les pancartes orange indiquent la durée de l’interdiction de stationner pour cause de déneigement sur le côté de la rue où elles sont installées. Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Pourtant, l’application Info Neige Montréal affichait l'autre côté de sa rue en bleu, où il avait garé son véhicule, ce qui signifiait qu’aucune opération de chargement de la neige n’était prévue.

D’autres résidents de cette rue de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont confirmé que les deux côtés de la rue avaient été déneigés au cours de la même nuit.

M. Kalat en a déduit que les déneigeurs en avaient décidé ainsi de leur propre chef.

« Peut-être s’imaginaient-ils que nous allions sortir en pleine nuit pour vérifier si les pancartes orange avaient changé de côté de la rue », ironise-t-il dans un courriel envoyé à CBC.

Le cas de Matthew Kalat n’est pas unique. Il compte parmi les milliers de Montréalais dont le véhicule a été déplacé par les remorqueurs, alors qu’ils étaient légalement stationnés.

Une analyse effectuée par CBC a permis de constater que, depuis 2015, près de 3000 véhicules ont été remorqués dans de pareilles circonstances.

Cela s’explique par le fait que les pancartes orange n’avaient pas été installées suffisamment tôt ou par le fait que l’application mobile Info Neige Montréal n’indiquait pas qu’une opération de chargement de la neige devait avoir lieu sur un côté de la rue.

Montréal compte plus de 10 000 km de trottoirs et de chaussées à déneiger à chaque tempête, soit 4000 kilomètres de rues et 6000 kilomètres de trottoirs.