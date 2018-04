Pavel Zacha et Miles Wood ont marqué en deuxième période et les Devils du New Jersey ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 2-1, jeudi. Les Devils ont confirmé leur présence en séries. Ils y seront pour la première fois depuis 2012. William Nylander a été le buteur du clan torontois. Il a atteint le plateau des 20 buts pour une deuxième saison de suite. Les Leafs vont conclure leur calendrier en accueillant le Canadien de Montréal, samedi.