Un texte d’Ariane Perron-Langlois

Québec a annoncé à la fin mars que les horaires de faction seraient convertis en horaires à l’heure dans une quinzaine de secteurs. Au Bas-Saint-Laurent, le changement touche Saint-Fabien, Rivière-du-Loup, Mont-Joli, Amqui et Sayabec.

L’ambulancier Tommy Chouinard, qui est propriétaire des Ambulances Chouinard de La Pocatière, s’explique mal pourquoi les horaires de faction sont maintenus au Kamouraska, alors qu’ils ont été abolis dans des municipalités moins populeuses et où la charge de travail est moindre.