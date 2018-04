Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

Les partis d’opposition à Québec sont tout de suite montés au créneau. Cette idée allait contre le « consensus québécois » sur la question. Un consensus hérité de la commission Bouchard-Taylor d’il y a une décennie et qui ne fait tout simplement plus consensus.

À Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante et le parti de l’ancien maire Denis Coderre sont ouverts à considérer l’idée de policiers portant une kippa, un turban ou un voile. À Québec, le Parti libéral du Québec a adopté une loi qui ne l’interdit pas non plus. Et Charles Taylor, l’un des deux auteurs du rapport, ne croit plus à ce qu’il a proposé. Ça commence à faire pas mal de lézardes dans le « consensus ».

Mais cela n’empêchait pas les représentants des partis d’opposition à Québec de décréter qu’il y a un consensus québécois ferme et invincible sur la question.

C’est vrai qu’il est plus facile de se cacher derrière le prétendu consensus que d’expliquer ce que la société gagnerait en interdisant les signes religieux pour les personnes incarnant le pouvoir de coercition de l’État.

En passant, si on veut se référer à Bouchard-Taylor, on doit parler des personnes qui incarnent le pouvoir de coercition et pas des personnes en autorité, comme on l’entend trop souvent – et qui permet, par exemple, d’inclure les professeurs dans l’interdiction comme le voudrait la Coalition avenir Québec, par exemple. Ce n’est pas du tout la même chose et ce n’est pas du tout ce que proposait le rapport Bouchard-Taylor.

Pas de justification...

On a trouvé toutes sortes de justifications à une interdiction des signes religieux, mais on cherche encore ce qui passerait le test des tribunaux. La sécurité n’est pas en cause, puisque ces signes sont permis depuis plus de deux décennies par la GRC et d’autres corps de police, sans qu’on ait à déplorer d’incidents fâcheux.

Il y a vingt ans, le turban dans la GRC était l’objet d’un grand débat au Canada anglais. Au Québec, dans le temps, on ignorait ce débat ou on se moquait gentiment de ces « red necks » de l’Ouest. Aujourd’hui, ça ne cause plus aucune vague au Canada anglais et c’est au Québec que cela suscite la controverse. Allez comprendre.

Il reste le fond de la question qu’on ne saurait traiter à l’aide de vagues considérations identitaires ou théologiques. À moins de faire un énorme procès d’intentions, un policier qui porterait une kippa ou un turban ne peut nullement être vu comme le représentant d’une sorte de pouvoir religieux qu’il voudra imposer aux autres.

Cela ne signifie pas, non plus, que ses croyances religieuses seront plus importantes que la loi qu’il doit appliquer. D’autant que les billets de contravention qu’il émettra seront détestés avec la même ardeur par les tenants de toutes les religions et par ceux qui n’en ont pas...

De même, on ne saurait croire sérieusement que la seule présence d’un signe religieux signifie que l’État tout entier devient inféodé aux croyances de l’un de ses employés. Dans une société pluraliste, de tels arguments ne tiennent pas.

À moins, bien sûr, de vouloir retourner au temps où on se méfiait d’un juge protestant qui aurait présidé le procès d’un catholique (ou vice-versa) et où le serment d’un juif sur une bible chrétienne devait être considéré comme invalide.