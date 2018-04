Cette année, le nombre de cours d'été offerts, soit en ligne ou en personne, par la faculté de travail social a été considérablement réduit. Selon la présidente de l'Association des étudiants de la faculté, Heather Crooks, les compressions en éducation postsecondaire ont eu plusieurs répercussions.

Les étudiants de la faculté ont appris que l’université ne leur offrait qu’un cours d'été en personne comparativement à six l'été dernier. Lorsque les étudiants ont communiqué avec la faculté, explique la présidente de l’Association, celle-ci a dit que compte tenu des compressions budgétaires, elle n'était pas financièrement capable de payer autant d'enseignants cette année pour soutenir son offre de cours d'été.

Heather Crooks dit que la situation est décevante pour les étudiants qui utilisaient les cours d’été pour terminer leurs études plus rapidement. Elle ajoute que les compressions budgétaires influent aussi sur la qualité des cours.

Elle explique que la charge de travail des enseignants a augmenté parce que le nombre d'étudiants a également augmenté au cours des dernières années. Ceci aurait, selon elle, un impact sur la qualité de leur enseignement, car « les professeurs arrivent surmenés et fatigués en classe et beaucoup d'entre eux prennent beaucoup plus de temps à corriger les travaux ».

En vue du budget provincial qui sera déposé le 10 avril, les étudiants souhaitent que le gouvernement arrête de faire des compressions en éducation postsecondaire. Heather Crooks demande à la Saskatchewan d'accorder plus de financement pour avoir au moins un enseignant supplémentaire.

D'ailleurs, les étudiants de la faculté en travail social ont écrit une lettre au premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, pour dénoncer le manque d'accès aux cours pour leur programme et l'état de l'enseignement.

Le ministère de l'Enseignement supérieur dit s'en remettre à l'Université de Regina, parce qu'il affirme que cette situation n'est pas de son ressort. L’Université de Regina dit que le prochain budget provincial va permettre de savoir si le gouvernement a écouté les demandes des étudiants.

Avec les informations de Marianne Meunier