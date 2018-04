Un texte de Mario De Ciccio

Un poste d’enseignant et l'équivalent de 1,3 poste d’aide-enseignant ont été supprimés pour l’année scolaire 2018-2019 à l’École Boréale. D’autres postes sont aussi visés à l’École Allain St-Cyr.

La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) en avait fait l’annonce à la mi-mars en énonçant une diminution de son financement du gouvernement territoriale à cause d’une baisse dans le nombre d’élèves au secondaire.

Des compressions qui, selon la CSFTNO, s’expliquent aussi par leur obligation d’engager un coordonnateur des programmes d’intervention scolaire (CPIS). L’embauche du coordonnateur a été rendue obligatoire dans un décret ministériel.

« Moins de personnel, moins de services »

Une décision qui inquiète certains parents comme Richard Skelhorn qui s’est empressé d’écrire une lettre au ministre de l’Éducation Alfred Moses avant le remaniement ministériel.

La coupure de trois postes à Hay River en une seule année budgétaire me semble tout simplement excessive, peu importe comment on l’enrobe. Richard Skelhorn, père de deux élèves à l’École Boréale

« Hay River n’a pas toutes les activités extracurriculaires [disponibles à Yellowknife] », croit le père de deux élèves. « Ces coupures de positions pourraient avoir des effets à long terme. Ça va toucher le club dramatique, le club d’échec, le club de film et l’équipe de basketball. »

Richard Skelhorn est anglophone, mais il est important pour lui que ses enfants puissent aller à l’école en français, la langue de son père. Photo : Richard Skelhorn

Richard Skelhorn n’est pas le seul parent à se questionner. Kandace Groenewegen, mère de trois élèves, et Simon Lepage, père d’un élève, disent tous deux craindre les répercussions des compressions et ne pas être les seuls dans la communauté.

Des représentants du conseil avaient rencontré les parents pour discuter de l’avenir de l’école quelques semaines avant l’annonce. « J’ai été surprise d’apprendre la nouvelle un mois plus tard », dit Kandace Groenewegen. « Il y a un certain sentiment de confusion chez les parents. »

Le personnel et les enseignants de l'école font un excellent travail avec les ressources qu’ils ont. Perdre du personnel n'est pas une option. Kandace Groenewegen, mère de 3 élèves

La CSFTNO veut rassurer

La directrice générale de la CSFTNO, Yvonne Careen, admet que les compressions auront vraisemblablement des effets dans l’école, mais elle assure qu’elles sont nécessaires.

« On avait prévenu les parents, il y a quelques années, qu’on essaierait de maintenir le statu quo avec les membres du personnel autant qu’on pouvait le faire », explique la directrice générale. « Mais là on est dans une réalité fiscale où on a dû étudier tout les facettes de la commission scolaire, que ce soit au bureau central, à l’École Allain St-Cyr et à l’École Boréale. »

Cependant, elle assure que la situation n’est pas si pire : il y a peu d’élèves dans certaines classes et il y a de la place pour les jumeler sans que ça devienne un fardeau pour les enseignants.

Même si elle ne confirme pas la possibilité de jumeler trois niveaux scolaires dans une seule classe, une chose que craignent certains parents, elle affirme que son équipe pourrait le faire sans nuire à la qualité de l’enseignement.

Yvonne Careen est la directrice générale de la CSFTNO. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

La nécessité d’un CPIS

Les parents se questionnent aussi sur l’importance d’avoir un CPIS dans les bureaux de la commission.

« Peu importe la spécialisation et l’utilité d’un CPIS : dans son bureau, il n’a pas de lien direct avec l’élève », explique Simon Lepage. « C’est un problème si ça coupe dans les services essentiels. »

Yvonne Careen répond que l’argent qu’ils recevaient depuis quelques années pour l’embauche de ce coordonnateur avait été redirigé vers le maintien des autres postes. Maintenant que l’embauche est obligatoire, elle estime que le poste aura un bon impact à long terme, avec la croissance qu’ils anticipent dans les prochaines années.

Lorsque questionné sur la nécessité d’un tel poste dans un petit conseil scolaire, le ministère de l’Éducation rappelle le rôle d’un CPIS qui est aussi de s’assurer que les expertises soient cohérentes à travers les écoles.

« Les recherches indiquent que les enseignants ont le plus gros impact sur l'élève et ses résultats; par conséquent, les efforts pour améliorer les pratiques d'enseignement sont de la plus haute importance », conclut une porte-parole du ministère dans sa réponse par courriel.