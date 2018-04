Cet accord marque la mise en oeuvre au Manitoba du Partenariat canadien pour l’agriculture, qui regroupe les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour aider les agriculteurs à gérer des risques. Par exemple, son programme Agri-relance offre des aides aux agriculteurs pour assumer le coût de la reprise d'activités après une catastrophe naturelle.

Le Partenariat canadien pour l’agriculture est une entente de trois milliards de dollars : 40 % des fonds proviennent des provinces et territoires et 60 % viennent d'Ottawa. Un milliard est destiné aux programmes fédéraux, les deux milliards restants sont destinés aux services des provinces.

Ainsi, les agriculteurs, les entreprises de transformation de produits agricoles, les organisations de l’industrie et les chercheurs pourront demander une aide financière pour des projets dans le cadre du programme Ag Action Manitoba.

« Nous sommes résolus à augmenter les débouchés pour les producteurs, les éleveurs et les transformateurs canadiens », a déclaré le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Lawrence MacAulay.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture du Manitoba, Ralph Eichler, constate la « croissance remarquable » du secteur agricole au Manitoba. « La signature de cet accord bilatéral signale une croissance continue », dit-il.

L’accord bilatéral a été signé au Centre de recherche Albrechtsen de l’Hôpital Saint-Boniface, un chef de file de la recherche sur les liens entre la santé et l’agriculture.

« Il s’agit d’une initiative essentielle et visionnaire qui fera avancer la recherche agroalimentaire et consolidera la place du Manitoba et du Canada comme chefs de file mondiaux dans l’industrie agricole », affirme le directeur général de la recherche au Centre Albrechtsen de l’Hôpital Saint-Boniface, Grant Pierce.

Le Partenariat canadien pour l’agriculture est entré en vigueur en avril 2018.