Un texte de Thibault Jourdan

La guerre de la Ville de Winnipeg contre les moustiques ne connaîtra probablement jamais de fin. Mais la capitale manitobaine s'est dotée d'une nouvelle alliée en la personne de Martine Balcaen, une Franco-Albertaine qui étudie les déplacements des moustiques et également étudiante en bioscience, technologie et politiques publiques à l'Université de Winnipeg.

« J'analyse les relations entre les populations de moustiques adultes et la topographie pour mieux comprendre ce qui les attire, explique-t-elle. Les moustiques semblent se diriger vers les régions qui ont des choses vertes, comme des forêts, des marais, des terrains de golf ou encore vers les cours d’eau. »

À l’heure actuelle, la ville utilise des pièges disposés un peu partout et compte le nombre de moustiques pris dans ces pièges pour déterminer les endroits qui ont besoin d’une fumigation. Le problème, c’est que cette technique ne donne qu’une carte partiellement détaillée du nombre de moustiques présents dans une zone. « L’idée c’est que si on peut connaître précisément comprendre où les moustiques se dirigent, on peut améliorer notre stratégie de contrôle », détaille-t-elle.

Le but final c'est de mieux comprendre comment ils se déplacent pour que quand on les traite, on puisse traiter juste les régions où les moustiques sont attirés. Martine Balcaen, étudiante en bioscience, technologie et politiques publiques à l'Université de Winnipeg.

Martine Balcaen doit soutenir sa thèse l'an prochain. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Des économies pour la Ville

À terme, cela pourrait permettre à la ville de faire des économies, alors qu'à l'heure actuelle, celle-ci traite de larges zones sans faire de différence entre les poches exactes où se trouvent les moustiques.

« Lorsqu’on traite une large zone à partir de données provenant d’un seul point particulier situé à l’intérieur de cette zone, il est possible qu’en réalité, on gaspille des ressources », ajoute Martine Balcaen.

Pour Ken Nawolsky, chef du département de contrôle des insectes à la Ville de Winnipeg, comprendre comment ces insectes se déplacent est primordial pour améliorer le programme de contrôle de la Ville. « La majorité des moustiques restent là où ils se sont développés, mais on pense qu’il est possible que des adultes provenant de zones rurales proches de la ville se déplacent ensuite vers les zones urbaines résidentielles. Certains peuvent voyager le long des cours d'eau ou des chemins de fer où rien ne leur barre le passage. Ils peuvent parcourir jusqu'à 25 km selon le vent », explique-t-il.

La recherche doit se poursuivre cet été. Martine Balcaen, elle, doit soutenir sa thèse au printemps 2019.