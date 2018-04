Un texte de Brigitte Dubé d'après une entrevue réalisée par Maude Rivard

« On ne voyait pas de bars rayés, il y a 14 ans, mentionne le plongeur. Ils sont arrivés sur nos côtes il y a environ 9 ans. C’était des spécimens de la rivière Miramichi, au Nouveau-Brunswick, où il y a surpopulation. »

Selon M. Longpré, ils sont de plus en plus gros et de plus en plus nombreux.

Le photographe observe que le homard se fait lui aussi plus nombreux. « Depuis trois ans, il y a un boom de croissance, constate-t-il. Selon une hypothèse, les eaux du Maine ont commencé à se réchauffer et les homards se réfugient dans l’eau froide de la Gaspésie. »

Laid, le crapaud de mer? Tout est une question de perspective

Mario Longpré se porte à la défense du crapaud de mer, une espèce honnie de tous. Comme il a la faculté du camouflage, il prend les couleurs de son environnement. « S’il repose par exemple sur du gravier rouge, il va en prendre les couleurs, explique-t-il. Quand on en trouve sur le quai, souvent ils ont reposé avant sur un fond de vase, ce qui leur donne cette couleur moche. »

Ce jeune crabe-araignée veut se cacher en s’habillant d’hydroïdes tubulaires et de petites anémones. Photo : Mario Longpré

Mario Longpré ne part jamais sans son appareil.

J’ai toujours l’angoisse de plonger sans mon appareil et de voir le phénomène du siècle. Mario Longpré, photographe-plongeur

« Les espèces qu’on retrouve ici, on ne les retrouve pas ailleurs, dit-il. Nous n’avons pas l’abondance des poissons colorés des mers du sud, sauf quelques poissons-caméléons. »

Comme le crapaud de mer, le chaboisseau change de couleur pour se fondre dans l’environnement. Photo : Mario Longpré

M. Longpré plonge à Carleton-sur-Mer près de l’enrochement de la marina « un écosystème en lui-même », estime-t-il.

« J’aime me rapprocher de la limite entre la baie des Chaleurs et le golfe du Saint-Laurent, à la pointe au Maquereau située à Gascons. Il y a un fond rocheux, des spécimens assez gros et de l’eau très claire. Et évidemment, j’aime plonger autour de l’île Bonaventure, une destination de plongée d’intérêt mondial. »

Mario Longpré Photo : Mario Longpré



Il aime observer des espèces toutes proches sur le bord de l’eau, « que tout le monde connaît parce que tout le monde se met les pieds dessus. Malheureusement, les gens ne regardent jamais vraiment comment fonctionnait la bibitte. Il y a tout un univers qui bouge tout proche et c’est assez fascinant ».