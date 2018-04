un texte de Michel Charron

Les jeunes étaient invités à s’exprimer en tant qu’adolescents sur la reconstruction d’une nouvelle civilisation sur les ruines du monde.

C’est la trame de If I Could Tell you Everything.

La distribution de la production If I Could Tell you Everything à Calgary Photo : Theatre Junction

Certaines scènes sont inspirées directement des propos des jeunes. Je transcrivais le fruit des discussions, donc leur voix s’y retrouve directement Geoffrey Simon Brown, mentor

Dans sa démarche, Geoffrey Simon Brown invitait le groupe à discuter d’enjeux actuels qu’il leur proposait en plus de diriger des sessions d’improvisation.

Des enregistrements réalisés lors des rencontres des élèves ont permis au dramaturge de rassembler leurs propos dans le texte final.

D’autres passages de la production seront improvisés, selon leurs histoires.

C’est un message empreint d’optimisme qui en découle.

La distribution de la production If I Could Tell you Everything Photo : Theatre Junction

Geoffrey Simon Brown s’est joint au programme au lendemain de la production Concord Floral qui réunissait aussi une distribution d’adolescents au printemps de 2016.

Certains élèves travaillent d’ailleurs au projet depuis ce moment et ont participé à une série d’ateliers mensuels.

La cuvée de cette année est composée de huit élèves recrutés au sein des conseils scolaires catholique et public de langue anglaise de Calgary.

L’homme de théâtre, finissant de l’École nationale de théâtre en dramaturgie, passe à son tour le flambeau en tant que mentor.

Ce que j’entends des générations plus âgées, c’est que les jeunes sont insouciants face au théâtre. C’est qu’ils n’ont pas de nombreuses occasions pour être entendus. C’est louable cette chance que leur donne le théâtre Junction. Geoffrey Simon Brown, mentor

Le but avoué du programme de mentorat selon Geoffrey Simon Brown c’est de permettre aux adolescents de redonner à la communauté.

Il est important qu’il y ait une relève au théâtre et qu’on cède la place aux jeunes.

Il y en a quelques-uns qui s’intéressent au théâtre. À ce sujet, j’ai même écrit des lettres de recommandation tandis que d’autres se préparent à passer des auditions. Geoffrey Simon Brown, mentor

If I Could Tell you Everything est présentée au théâtre Grand de la troupe de théâtre Junction à Calgary, les 6 et 7 avril.