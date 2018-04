La qualité du service Internet à l'extérieur des grandes villes manitobaines fait régulièrement l'objet de plaintes d'habitants. C'est pourquoi le maire Ken Wiebe affirme qu’un des objectifs de ce nouveau service public est de « soulager la frustration [...] que mentionnée par les habitants de Morden depuis bien longtemps ».

La ville compte entre 3000 et 4000 propriétés, et près de 8000 habitants. La mise en place du réseau coûtera entre 300 000 $ et 400 000 $ provenant des taxes municipales, selon le directeur du génie et de la planification de Morden, David Haines. Il ajoute que, vu le coût relativement bas du projet, une augmentation de la taxe foncière n’était pas requise.

Pour les clients qui décident de se brancher à Morenet, il y aura des frais d’installation de 400 $. Par la suite, l’utilisation sera totalement gratuite.

David Haines estime qu’un service similaire coûte entre 80 $ et 100 $ par mois, soulignant qu’il y a des plans Internet moins chers, mais avec des vitesses de téléchargement bien inférieures.

« D'après ce qu'on sait, la Ville élabore le premier réseau sans fil 5G au Canada [...] Avec le service de base, la vitesse minimale de téléchargement et de téléversement sera de 100 mégabits par seconde. Dans les prochaines années, on vise un service qui dépasse le gigabit par seconde », explique-t-il.

Pour l'instant, la Ville de Morden a installé trois tours pour soutenir son service Internet municipal. Elle devra ajouter environ sept tours pour que la ville entière ait accès au réseau. Photo : Radio-Canada/Pierre Verrière

Des tours transférant les données agiront comme « colonne vertébrale » du service Internet. Des routeurs spéciaux devront aussi être installés chez les usagers.

« Nous croyons que de le fait d'offrir rapidement ce service va attirer plus de développement et d’entreprises dans la communauté », affirme Ken Wiebe.

Bon pour les affaires

L’entrepreneur dans le domaine de la finance Reg Brown dépend beaucoup d’Internet. Il espère améliorer son service auprès de ses clients grâce au nouveau réseau Internet.

Harekrishna Patel, lui aussi entrepreneur, pense que Morenet pourrait contribuer à la création d'une nouvelle économie centrée sur les nouvelles technologies.

Le service sera offert dans toute la ville d’ici septembre.

Avec des informations de Pierre Verrière