Une trentaine d'organisations syndicales, féministes et communautaires se mobilisent à Québec pour s'opposer à la présentation du Sommet du G7, qui se tiendra à La Malbaie les 8 et 9 juin. Une première manifestation a eu lieu jeudi entre le Centre des congrès et le Château Frontenac, où se déroule le Sommet d'affaires B7.