La Cour de cassation, la plus haute cour d'appel d'Égypte, a annulé les peines de prison rendues à l'encontre de 16 employés d'ONG et a ordonné la reprise de leur procès dans une affaire qui est un point de friction dans les relations entre Le Caire et Washington, rapporte jeudi l'agence de presse officielle égyptienne, Mena.