Un texte de Dominique Degré

L’idée de créer un service à temps plein à Val-des-Monts était étudiée depuis septembre dernier, selon Francis Lacharité, qui est à la tête du service d’incendie montvalois.

« Dans l’analyse, on avait quelques situations où nous étions “limites”. On avait le personnel adéquat, mais des fois ça prenait un petit deux ou trois minutes de plus que ce que le schéma [de couverture de risque] nous régissait », a relaté M. Lacharité.

Le directeur soutient aussi que le Service d'incendie éprouvait des difficultés avec le recrutement et la rétention de personnel. L'implantation d'un service 24 heures permettrait d'instaurer des horaires de travail plus attrayants.

Une brigade en poste 24 heures par jour signifie donc de meilleurs temps de réponse et par le fait même, une meilleure sécurité pour les citoyens de Val-des-Monts, selon M. Lacharité.

En 90 secondes, le véhicule est sorti de la caserne […] on s’offre la possibilité de limiter les dégâts beaucoup plus que quand on était sur appel, quand on était chez nous et qu’on se retrouvait avec des bâtiments avec embrasement généralisé. Auteur

Cette nouvelle équipe sera composée de quatre personnes, soit un lieutenant et trois pompiers. Les 35 pompiers et les six lieutenants que compte le Service d’incendie de Val-des-Monts occuperont les postes à temps plein à tour de rôle.