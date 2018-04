Guy Vigneault, coordonnateur des pêches d'Ekuanitshit, est inquiet pour la sécurité de ses pêcheurs.

Il juge les nouvelles mesures de Pêches et Océans Canada dangereuses. Le ministère exige le raccourcissement des câbles de pêche entre la première et la deuxième bouée à une longueur maximum de 6,4 mètres.

« À 21 pieds, la distance qu'on a pour nos engins de pêche est beaucoup trop courte, estime Guy Vigneault. Les gars vont être obligés de tirer trop après le cordage et ça va leur amener à faire des mouvements beaucoup différents. Je pense qu'il faudrait qu'une étude soit faite en vue de nous rapetisser nos cordages. »

Guy Vigneault, coordonnateur des pêches d'Ekuanitshit, est inquiet pour la sécurité de ses pêcheurs. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

L'Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK) a donné la consigne à ses pêcheurs de ne pas s'y conformer.

Ils sont aussi appuyés par le Regroupement des pêcheurs de la zone 16 qui anticipe des blessures.

Il va y avoir des blessures, ils vont se pogner les mains dans les poulies, il va y avoir des gens qui vont tomber à l'eau, des ponts glissants, etc. On travaille au bord d'un trou-là! Clovis Poirier, président du Regroupement des pêcheurs de la zone 16

Les pêcheurs sont conscients qu'ils s'exposent à des constats d'infraction, reconnaît Clovis Poirier. Mais il soutient que les mesures imposées par Ottawa ne sont pas adaptées aux réalités régionales.

Dans notre secteur, on n’a jamais eu une baleine qui s'est prise dans des cordes. Clovis Poirier, président du Regroupement des pêcheurs de la zone 16

Ce casier rouillé qui était utilisé pour la pêche au crabe des neiges a été retrouvé sur la carcasse d'une baleine noire, à Miscou au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC/Courtoisie de Liam Shea

« Il y a peut-être eu des problèmes dans le sud, mais on a généralisé, croit Clovis Poirier. Pêches et Océans n'a pas fait la différence et devrait [la] faire parce que là, on met un groupe de pêcheurs dans le trouble, peut-être en infraction et il ne devrait pas y avoir d'infraction. Et si l'on y va comme demande le ministère, il va y avoir de gros accidents. »

Clovis Poirier, président du Regroupement des pêcheurs de la zone 16. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Le Regroupement des pêcheurs de la zone 16 et l'AMIK ont envoyé une lettre à Pêches et Océans Canada pour demander la révision de cette nouvelle mesure pour protéger les pêcheurs.

Pêches et Océans Canada n'a pas encore réagi à cette contestation.

d'après les informations de Laurence Royer et de Katy Larouche