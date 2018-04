On en a appris un peu plus en cour, jeudi, sur les circonstances de l'incendie qui a changé le visage du centre-ville de Bathurst, à l'intersection des rues Main et King.

Perry Kinsman était bien connu des autorités policières et il souffrait d'un problème de dépendance à l'alcool.

Feu au centre-ville de Bathurst, le juge Réginald Léger dit que les répercussions vont au delà des impacts financiers. Il y a aussi des considérations humaines. Certains ont perdu leur commerce alors que d’autres ont perdu leur logis. #icinb — Francois Vigneault (@FVigneault_RC) 5 avril 2018

Le soir de la parade du père Noël, le 27 novembre 2015, Perry Kinsman s'est rendu à l'arrière de l'animalerie Birds Eye View à la recherche de mégots de cigarettes, là où il avait l'habitude d'en trouver.

Étant donné qu'il faisait noir, il s'est servi d'allumettes et d'un briquet pour allumer un morceau de papier dans le but de faciliter ses recherches.

Ne trouvant pas de mégots, il a simplement laissé sur place le papier enflammé.

Le terrain où l'incendie a fait rage au centre-ville de Bathurst en novembre 2015 est vague. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

On connaît la suite, quatre immeubles ont été ravagés ou ont dû être démolis à la suite de l'incendie dévastateur.

Plusieurs commerces ont dû être relocalisés et des résidants ont perdu leur appartement.

Les dommages sont évalués à un peu plus d'un million de dollars.

L'avocate de M. Kinsman, Alison Ménard, reconnaît qu'il s'agit d'un événement tragique pour plusieurs, mais que son client n'a pas allumé l'incendie de façon délibérée.

L’avocate de Perry Kinsman, Alison Ménard, reconnaît qu’il s’agit d’un événement tragique pour plusieurs, mais que son client n’a pas allumé le feu de façon délibérée. #icinb — Francois Vigneault (@FVigneault_RC) 5 avril 2018

C'est pourquoi elle estime que la peine de prison de trois ans, recommandée conjointement avec la Couronne, est raisonnable. « Le fait qu'il ait plaidé coupable sans la nécessité d'un procès long et coûteux, ce sont des facteurs assez importants à considérer. Aussi, son niveau de culpabilité morale dont on faisait référence en cour, du fait ce n'était pas [...] un incendie intentionnel. »

En tenant compte du temps déjà passé en prison, Perry Kinsman devra rester derrière les barreaux pendant environ 200 jours supplémentaires dans un pénitencier fédéral.

Lorsque le juge a demandé à l'accusé s'il avait quelque chose à dire, il a répondu qu'il était heureux que personne n'ait été blessé lors de l'incendie.