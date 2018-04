Un texte de Laurent Pirot

Le projet de loi 9 intitulé « Pour protéger le choix des femmes d’accéder aux soins » instaure une « zone d’accès » de 50 mètres autour des cliniques Kensington de Calgary et Woman's Health Option d’Edmonton.

Ces établissements réalisent à eux deux 75 % des 14 000 avortements pratiqués chaque année en Alberta.

Les médecins et autres fournisseurs de services d’interruption volontaire de grossesse pourront aussi demander la création d’une zone tampon de 160 mètres autour de leur domicile et de 20 mètres autour d’un bureau.

À l’intérieur de ces zones, il serait interdit de manifester, de perturber ou d’intimider les patientes, leur famille ou le personnel des cliniques. Le projet de loi veut aussi interdire de les photographier, de les filmer ou de réaliser des enregistrements audio.

Amendes et prison

Les amendes prévues pour les particuliers seraient d’un maximum de 5000 $ et de six mois de prison pour une première infraction. Toute infraction supplémentaire serait punie d’une amende de 1000 $ à 10 000 $ et d’une peine de prison allant jusqu’à un an.

Les organisations pourraient se voir infliger une amende maximale de 25 000 $ pour la première infraction et de 100 000 $ ensuite.

Les services de police municipaux de Calgary et d’Edmonton seraient chargés d’appliquer la loi.

Injonctions insuffisantes

La ministre de la Santé de l'Alberta, Sarah Hoffman, a dénoncé « l’intimidation ciblée » visant les patientes et les employés des cliniques qui pratiquent l’avortement.

La directrice de la clinique Kensington de Calgary juge que les injonctions imposées par les tribunaux ne suffisent pas à dissuader les manifestants autour de son établissement.

La Colombie-Britannique, le Québec, l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador ont des législations similaires.