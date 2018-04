Un texte de François Robert

L’argent, qui provient du Fonds pour la restauration côtière mis en place l’an dernier par le gouvernement, sera versé au comité ZIP Côte-Nord du Golf.

« C’est un projet qui va nous permettre d’aller collecter de nouvelles données pour bien connaître et bien cibler nos activités de restauration. [Après] cet été, on va avoir trois étés dédiés à la restauration écologique », indique Félix Gagnon, chargé de projet au Comité ZIP Côte-Nord du Golfe

Des capelans sur une plage. Photo : Twitter/Edward Jenkins

« Les trois étés suivants, on va cibler entre trois et quatre sites, des frayères de capelan, donc des plages, ou on va essayer de retirer les perturbations qui peuvent nuire à la reproduction du capelan », a poursuivi Félix Gagnon.

L’espèce n’est pas en danger, mais elle est très importante dans la chaîne alimentaire du Saint-Laurent, souligne Félix Gagnon.

Le capelan est pêché notamment pour la production de masago, un caviar utilisé principalement dans les sushis au Japon.

Le petit poisson a aussi une importance culturelle importante sur la Côte-Nord.

Tout le monde qui vit ici sait de quoi il s’agit quand on dit que le capelan roule. C’est toujours l’occasion d’aller pêcher du poisson et de faire une petite fête autour de ça. Félix Gagnon, chargé de projet au Comité ZIP Côte-Nord du Golfe

Il existe deux modes de reproduction du capelan : Lorsqu’il roule sur la grève. Les femelles vont déposer leurs œufs sur le sable, tout près de la limite de l’eau. Ensuite, les mâles les fécondent.

Le capelan se reproduit aussi dans l’eau.

Le projet, chapeauté par le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, sera concentré sur la reproduction du capelan sur la plage.

D'après les informations d'Émile Duchesne