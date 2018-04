Un texte de Julie Tremblay

Après avoir annoncé l'octroi de 100 millions de dollars pour soutenir les investissements en agriculture et 5,6 millions pour la mérule pleureuse cette semaine, le gouvernement continue de donner les détails de son dernier budget.

Jeudi matin, ce sont près de 60 millions de dollars que le ministre D'Amour a annoncés pour le secteur bioalimentaire.

Voici le détail des sommes investies :

16,5 M $ pour le programme Priorités alimentaires

8,8 M $ pour le programme Laboratoires d'innovations bioalimentaires

11,5 M $ pour soutenir la relève et les entreprises de petite taille

16 M $ pour le prolongement du programme de soutien au drainage et chaulage des terres agricoles

7 M $ additionnels pour la Stratégie de croissance du secteur biologique

Selon le ministre D'Amour, les nouvelles sommes investies pour la relève et les petites entreprises agricoles pourraient être bénéfiques au Bas-Saint-Laurent qui compte plus de 600 entreprises admissibles au programme.



C'est de l'aide qui peut être utilisée pour améliorer la génétique d'un troupeau par exemple, l'acquisition de terres ou l'entretien de bâtiments. [...] Ça va aussi permettre l'arrivée de nouvelles entreprises. Jean D'Amour, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent

Le ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, lors de l'annonce à la Bergerie du Faubourg, à Saint-Narcisse-de-Rimouski. Photo : Radio-Canada

Développer le territoire agricole

En plus du programme pour soutenir la relève, Québec accompagnera financièrement les MRC dans l'élaboration et la révision de leurs plans de développement de la zone agricole (PDZA). Ces plans servent entre autres à faire l'inventaire des terres agricoles et à connaître les types de cultures pour lesquelles elles sont propices.

Le préfet de la MRC Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, déplore cependant qu'aucune somme ne soit octroyée pour la mise en œuvre du PDZA, qui est déjà mis en place dans sa MRC.

On est toujours dans la même façon de fonctionner. On met de l'argent à la disposition du monde municipal pour mettre en place un plan pour intervenir, pour la révision, mais entre les deux, on n'a rien. Francis St-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette

Québec a également annoncé 8,8 millions de dollars pour permettre aux agriculteurs de développer de nouveaux produits et 7 millions de dollars afin de doubler les superficies de cultures biologiques d'ici 2025.

Québec souhaite faire doubler les superficies de cultures biologiques d'ici 2025. Photo : Radio-Canada

Le programme de chaulage et drainage reconduit

Très attendu au Bas-Saint-Laurent, le programme de chaulage et drainage des terres agricoles bénéficiera pour sa part de 16 millions de dollars jusqu'en 2023.

Je n'ai pas le choix d'être satisfait quand ils injectent de l'argent neuf, mais au Bas-Saint-Laurent, ça fait plusieurs années qu'on demande à ce que ça soit bonifié, j'aurais aimé qu'ils le rendent plus accessible pour les producteurs de la région. Gilbert Marquis, président de l'UPA Bas-Saint-Laurent

Les sommes annoncées par le ministre D'Amour font partie des investissements de 349 millions de dollars annoncés dans le dernier budget du gouvernement du Québec pour la mise en œuvre de sa nouvelle politique bioalimentaire.

Les détails de cette nouvelle politique seront dévoilés vendredi par le ministre de l'Agriculture, Laurent Lessard.