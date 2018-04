La directrice du Centre de dialogue à l’Université Simon Fraser (SFU) a annoncé jeudi qu’elle se présente en tant que candidate indépendante. Elle espère avoir le soutien des partis progressistes de la ville.

« On a besoin de quelqu’un qui peut établir des ponts et rassembler les opinions, et je le fais depuis 30 ans », a déclaré Mme Sylvester lors d’une entrevue mercredi.

Mme Sylvester a longtemps travaillé comme médiatrice professionnelle et a siégé sur plusieurs conseils d’administration, dont celui de la coopérative de crédit Vancity et de Mountain Equipment Co-op.

La candidate n’a pas une grande visibilité dans la ville, mais selon elle c’est un de ses atouts. « J’ai une approche différente de celle de notre maire actuel et je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec des gens qui ne sont pas dans des partis politiques, qui ont un regard nouveau sur le monde et canalisent leur dynamisme différemment. »

Mme Sylvester a siégé au conseil d’administration de Vision Vancouver, le parti municipal du maire Gregor Robertson, et a donné des centaines de dollars à ce parti au cours des trois dernières élections.

En amont des élections municipales, Shauna Sylvester tentera de convaincre les partis progressistes de la ville, comme le Parti vert et OneCity, de soutenir sa candidature.

Si elle remporte l’élection le 20 octobre, elle deviendra la première femme maire de Vancouver et la première politicienne indépendante à occuper le poste depuis 1972.