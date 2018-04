Elle a annoncé, jeudi, une aide financière de plus de 1,4 M$ pour Résidences Matagami.

Il s'agit d'un projet de 16 logements abordables destinés à des personnes âgées en perte d'autonomie.



De cette somme, 1,2 M$ sont accordés à la Ville de Matagami afin de compléter le montage financier.

Le maire accueille chaleureusement cette annonce. Selon René Dubé, cette construction est une solution concrète à l'exode des bâtisseurs de la municipalité ainsi qu'à l'accueil de nouveaux travailleurs.

« Nos aînés avaient le goût et l'intention de rester à Matagami, affirme-t-il. Avec la résidence, ce que ça va faire, c'est que ça va libérer certaines maisons et certains appartements, ce qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de combler l'affluence de travailleurs qui viennent travailler dans le secteur de Matagami. »

Matagami compte 1457 résidents permanents, mais le développement minier et forestier fait en sorte que la Ville de Matagami offre des services à 2200 personnes, selon le maire.

Sonia Leblanc, conseillère municipale, Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Louis Gagnon, conseiller municipal, Sylvain Cloutier, président, Fondation Soleil du Nord, Michel Patry, conseiller municipal, Réal Dubé, conseiller municipal et René Dubé, maire de Matagami. Photo : Ville de Matagami

Développer le Nord-du-Québec

René Dubé ajoute que l'annonce du gouvernement envoie un message clair quant à la volonté de développer le Nord-du-Québec.

« On parle du Plan Nord, on parle aussi d'occupation du territoire, donc c'est un message cohérent qu'il envoie à la région de Matagami et au Nord-du-Québec pour dire que le nord va continuer de se développer avec les gens qui l'habitent », souligne René Dubé.

Le message qu'on reçoit ce matin, c'est que Matagami est là pour encore plusieurs années. René Dubé, maire de Matagami

La construction des Résidences Matagami doit commencer au printemps en vue d'une livraison à la fin 2018 ou au début 2019. Le coût total de ce projet est estimé à plus de 5,5 M$.