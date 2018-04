De passage à Québec en préparation du Sommet qui aura lieu en juin, le premier ministre a fait savoir que des discussions étaient déjà en cours avec le gouvernement provincial et que les deux paliers de gouvernement travaillaient sur une entente.

Le premier ministre n’a toutefois pas dit explicitement que le Canada rembourserait le Québec ou la Ville de Québec en cas d’éventuel grabuge lors du G7.

« Nous reconnaissons que le G7, c’est une responsabilité fédérale et les coûts associés au G7, on comprend que c’est une grande responsabilité du fédéral. On va continuer de travailler avec nos partenaires, comme la Ville, comme la province », a-t-il dit.

Un graffiti anti-G7 Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Le maire de Québec espère ne pas assumer les coûts de sécurité pour encadrer les manifestations dans la capitale.

Il a dit, jeudi matin, espérer que le gouvernement fédéral « ramasse la facture pour tout ».

Des groupes sociaux feront connaître cet après-midi le calendrier de leur mobilisation prévue en juin « pour s'opposer aux politiques des dirigeants des sept pays les plus riches de la planète ».

Le Sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin à La Malbaie.