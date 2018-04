Un texte de Cathy Senay

« On a convenu comme élus scolaires de ne pas s’engager dans des risques qu’on peut éviter », explique au bout du fil Pierre Girard, le président de la Commission scolaire de Charlevoix.

Les écoles primaires Marguerite-d’Youville et Félix-Antoine-Savard ainsi que l’école secondaire du Plateau se trouvent en plein cœur de la municipalité de La Malbaie, mais à l’extérieur des zones de sécurité.

Malgré tout, elles seront fermées le 8 juin. Une journée pédagogique a été déplacée dans le calendrier. Elles fermeront également leurs portes le jeudi 7.

« Je vous dirais par contre que celle du 7 juin, on a une recommandation assez forte de fermer nos écoles pour des raisons éventuelles de sécurité si jamais il y avait des imprévus lors de ces deux journées-là », précise M. Girard.

Une solution devra toutefois être trouvée pour la reprise des tests provinciaux manqués en raison du Sommet.

Le plus gros impact, c’est au niveau des examens du Ministère, qui sont prévus le 7 juin. Actuellement, on a des discussions avec le ministère de l’Éducation pour convenir d’une solution qui ne sera pas pénalisante pour nos élèves. Pierre Girard, président du Conseil des commissaires, Commission scolaire de Charlevoix

Le transport scolaire devra aussi être réorganisé. Des trajets seront modifiés. Les chauffeurs devront être accrédités afin de pénétrer dans la zone verte de circulation restreinte et gérée par la Sûreté du Québec, ajoute M. Girard.

Groupe d'étudiants du Centre d'études collégiales en Charlevoix (La Malbaie) de passage au Musée de la civilisation, à Québec. Photo : Jessica Crossan

Une source d’apprentissage

Malgré les chambardements, tout a été pensé pour que les élèves retirent le maximum de cette rencontre des dirigeants des pays les plus riches du monde, assure Pierre Girard. Au début du mois de juin, les projecteurs seront tournés vers la petite municipalité de La Malbaie.

Je pense que ça arriver une fois dans tout leur passage d’étudiant. Pierre Girard, président du Conseil des commissaires, Commission scolaire de Charlevoix

Pour les élèves du primaire, il y aura des concours de dessin d’un paysage dans Charlevoix ou encore d’une recette valorisant le terroir. Au secondaire, les élèves vont pouvoir concevoir une capsule sur l'un des thèmes du G7. Puis les finissants vont tenir une simulation du Sommet du G7 à la mi-mai.

Le Centre d’études collégiales en Charlevoix, à La Malbaie, est situé tout près de la zone verte. La plupart des cours seront terminés lorsque le Sommet du G7 s’ouvrira. L’événement a toutefois été abordé lors d'une séance d'information jeudi après-midi dans le cadre d’un cours sur les politiques internationales.

Jessica Crossan enseigne justement un cours sur l’altermondialisation depuis 10 ans au Centre d'études collégiales. Elle a également profité de la tenue de cet événement dans cette municipalité pour bien camper le sujet.

Jessica Crossan, enseignante au Centre d'études collégiales en Charlevoix Photo : Jessica Crossan

Elle revient notamment sur les grands sommets, dont ceux de Seattle, en 1999, et de Québec, en 2001. Lorsque Jessica Crossan a enseigné son cours l’automne dernier, elle a bien senti que la proximité du G7 avait changé la perspective de ses étudiants.

Ils vont prendre conscience de leur rôle en tant que citoyens, selon cette enseignante au collégial. Ils vont peut-être voir les manifestants différemment: « On va réduire beaucoup la parole des citoyens à des gestes violents. Alors qu’on se rend compte, quand on va plus loin, de la complexité de tout ça. Il y a des gestes politiques. Il y a des citoyens qui ont quelque chose à dire. »

Ils vont mieux saisir les enjeux et les valeurs derrière les courants altermondialistes. Ils vont savoir pourquoi les gens vont manifester. Parce que derrière ces manifestants, il y a aussi des enjeux et des valeurs. Jessica Crossan, enseignante en sociologie au Centre d'études collégiales en Charlevoix

Des pompiers en renfort

Le maire de La Malbaie, Michel Couturier, a pour sa part confirmé avoir réclamé des pompiers supplémentaires lors du Sommet du G7.

« Évidemment, dans le cadre d’un événement comme ça, on a des besoins qui sont un peu spéciaux. »

La municipalité compte une trentaine de pompiers volontaires, donc des pompiers à temps partiel. Pour des raisons de sécurité, le maire Couturier ne s’avance pas sur le nombre de pompiers qui seront mobilisés.

Nous, dans notre responsabilité, c’est illusoire de penser que ces 3 ou 4 journées qui vont se passer comme les 362 autres dans la vie d’une municipalité comme la nôtre. Michel Couturier, maire de La Malbaie

À ce titre, des ententes ont été négociées pour que des pompiers provenant d’autres municipalités puissent venir prêter main-forte à leurs collègues de La Malbaie.