Selon Hydro Toronto, ces habitants doivent ravoir le courant plus tard dans la journée.

Au plus fort des pannes mercredi, 21 000 foyers étaient privés de courant à Toronto, alors que des rafales ont dépassé 90 km/h.

De nombreux arbres ont carrément été déracinés, raconte le porte-parole d'Hydro Toronto Brian Buchan.

Les dégâts causés par les vents forts dans le quartier Riverdale. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Nadeau

Une grue a par ailleurs été endommagée à Mississauga.

À l'extérieur de Toronto, Hydro One faisait état en début d'après-midi, jeudi, de plus de 300 pannes, touchant plus de 16 000 abonnés, notamment dans les régions de Peterborough, Minden, Bancroft et Brockville.