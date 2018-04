L'incident est survenu sur le chemin Capelton. Bien que la maison ait subi des dommages, personne n'a été blessé.

« On a entendu un bruit. On cherchait d'où ça venait. Il y avait beaucoup de vent. Finalement, quelqu'un m'a téléphoné pour me dire qu'un arbre était tombé à côté de ma voiture. On est chanceux. On était à quelques pouces de l'arbre. On a vraiment été exempté de problèmes. Il y avait quelqu'un qui dormait dans la pièce tout près d'où l'arbre est tombé », raconte un voisin, Denis Marceau.

Selon les données d'Environnement Canada, le vent a soufflé jusqu'à 76 km/h dans le secteur.

De nombreuses pannes électriques ont été signalées un peu partout sur le réseau en Estrie. Au plus fort des pannes, plus de 10 000 foyers étaient privés de courant.