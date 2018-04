Le choix de Johanne Melançon :

Trois sourires, de Philippe Rioux

Le choix de Marilou Craft :

La proie, de M. L. Arteau

Le choix de Maude Déry :

Le don, de Mylène Durand

Le choix de Ralph Elawani :

Personne ne se préoccupera d'une vioque assise seule sur un banc, de Marie-Michelle Melotte

Découvrez les lecteurs du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2018 :

Johanne Melançon est professeure agrégée au Département d'études françaises de l'Université Laurentienne, où elle enseigne la chanson et la littérature de l’Ontario français et du Québec. Ses publications et ses recherches portent sur l'œuvre de poètes, romanciers et dramaturges franco-ontariens, de même que sur la chanson québécoise et franco-ontarienne. Chercheure associée à la Chaire de recherche sur les cultures et les littératures francophones du Canada, elle a codirigé avec Lucie Hotte Introduction à la littérature franco-ontarienne (Prise de parole, 2010).

Marilou Craft est auteure, étudiante en droit et travailleuse culturelle. Elle œuvre dans le milieu des arts vivants, où elle a porté et porte plusieurs chapeaux, parfois simultanément, comme ceux de conseillère artistique et dramaturgique, programmatrice, critique, chroniqueuse, médiatrice, auteure ou performeuse. Artiste engagée, elle interpelle régulièrement la communauté blanche sur le racisme dans notre société.

La dramaturge Marilou Craft Photo : Radio-Canada/Christian Côté

Maude Déry termine un doctorat en études littéraires à l’Université Laval, où elle enseigne la création littéraire. Elle y travaille à un roman qui interroge les liens étroits qu’entretiennent la littérature et la peinture. Son premier recueil de nouvelles, Sur le fil, est paru à l’automne 2013 aux éditions Triptyque et a été finaliste au Prix des lecteurs Radio-Canada. Elle a publié également quelques récits et nouvelles dans des revues littéraires.

L'auteure Maude Déry Photo : M. D.

Ralph Elawani est écrivain et journaliste indépendant. Particulièrement intéressé par la littérature et le cinéma contre-culturels, il est l’auteur d’une biographie du romancier et cinéaste Emmanuel Cocke, C’est complet au royaume des morts. Il a signé l’essai Les marges détachables et a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs, dont Bleu nuit : histoire d’une cinéphilie nocturne, Satanic Panic: Pop Cultural Paranoia in the 1980s, L’ère-seconde et Yuletide Terror. Son essai Les identités victimaires, paru à Atelier 10, lui a valu le Grand prix du journalisme indépendant 2017 dans la catégorie opinion/analyse. On peut régulièrement lire ses textes dans Le Devoir, 24 images, Nouveau Projet et Lettres québécoises, ainsi que sur Spirale Web et VICE Québec.

L'auteur et journaliste Ralph Elawani Photo : Annabelle Moreau

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.