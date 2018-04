Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

Les plus récents scientifiques à s’être intéressés au mécanisme du craquement des jointures sont des chercheurs en biomécanique de l’École polytechnique en France. Ils ont utilisé un modèle mathématique pour comprendre la source du bruit et ont publié leurs observations dans le journal Science Advances.

Avant eux, en 2015, des chercheurs canadiens avaient mis leurs jointures à l’épreuve en les faisant craquer dans un appareil d’imagerie par résonnance magnétique.

On sait depuis que le craquement est causé par… des bulles!

Une bulle retentissante

Les jointures entre les os sont formées de cartilage, moins rigide, qui empêche les os de se frotter directement les uns sur les autres. Entre ces cartilages, nos jointures baignent dans un liquide visqueux qu’on appelle le liquide synovial.

Ce liquide favorise un mouvement plus fluide dans nos articulations. Comme n’importe quel liquide du corps, il contient aussi des gaz dissous.

En étirant nos jointures hors de leur amplitude normale, on augmente l’espace entre les os, mais le volume de liquide, lui, reste le même.

Cela entraîne une baisse de pression qui va permettre au gaz de quitter sa phase dissoute et d’apparaître sous forme de bulle, comme lors de l’ouverture d’une bouteille de boisson gazeuse pressurisée. Les chercheurs ont remarqué que les bulles apparaissaient en 310 millisecondes.

Ces bulles ne sont toutefois pas très stables et elles éclatent rapidement en bulles plus petites, qui mettent une vingtaine de minutes à se dissoudre de nouveau complètement. Étant donné que les bulles prennent du temps à disparaître, on a conclu que c’était l’apparition de la première bulle qui produisait le son distinctif.

Éclater ou ne pas éclater…

Mais tous les chercheurs n'étaient pas convaincus. Le débat entre la création ou l’éclatement des bulles comme source du craquement courait toujours.

C’est là qu’entre en jeu la nouvelle étude française.

Les chercheurs ont utilisé un modèle mathématique pour faire des simulations précises de ce qui se passe lors du craquement des jointures. Étant donné la vitesse de la réaction, une simulation a permis de vérifier chaque aspect du phénomène plus précisément qu’en l’observant par imagerie.

Ils ont donc recréé mathématiquement les jointures et ont calculé les ondes acoustiques émises par leur modèle, avant de les comparer au profil des ondes sonores de vrais craquements de doigts.

Selon leur modèle, et contrairement aux anciennes études, le seul événement capable de produire un son audible est bien l’éclatement de la bulle et non pas son apparition.

Outre le débat autour de la cause du craquement, l’étude montre en fait qu’il est possible de modéliser certains événements qui se passent trop rapidement pour que les techniques actuelles d’imagerie puissent les capter.

Néfaste, le craquement des articulations?

Profitons aussi de leur découverte pour briser un autre mythe : non, faire craquer ses jointures, même régulièrement, ne favorise pas l’arthrite en vieillissant.

Un médecin l’a d’ailleurs démontré en documentant le craquement des jointures de sa main gauche – mais jamais celles de sa main droite – pendant 50 ans. À 83 ans, Donald L. Unger a même reçu un prix Ig Nobel en 2009 pour récompenser son travail assez loufoque.

