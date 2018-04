Il s'agira de la première fois depuis 2004 que le prestigieux événement sera lancé avec un film qui ne sera ni en français ni en anglais.

Les organisateurs ont annoncé jeudi que Todos lo saben (tout le monde le sait), du réalisateur iranien Asghar Farhadi, donnera le coup d'envoi au festival, qui se tiendra du 8 au 19 mai.

Le film suivra les intrigues familiales et les dilemmes moraux d'une femme dont la vie est bouleversée lorsqu'elle quitte l'Argentine pour l'Espagne. En plus de Penélope Cruz, la distribution inclut l'acteur espagnol Javier Bardem et l'Argentin Ricardo Darin.

Asghar Farhadi a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à deux reprises, pour Une séparation et Le client (The Salesman).

Cate Blanchett présidera le jury cette année.