Les huit hommes sont tous morts en détention entre mars 2012 et mars 2016. Il s'agit de Louis Angelo Unelli, de William Acheson, de Martin Tykoliz, de Stephen Conrad Neeson, de David Michael Gillan, de Trevor Ronald Burke, de Julien Chavaun Walton et de Peter Michael McNelis. Ils étaient âgés de 20 à 47 ans.

Une enquête du coroner est obligatoire dans de tels cas de décès, mais elle a été reportée à de nombreuses reprises depuis 2015, si bien qu'elle portera aussi sur deux autres décès survenus en 2016.

Les audiences ont été repoussées parce que le document d'enquête est volumineux et les différentes parties représentées dans cette cause avaient demandé plus de temps pour bien se préparer.

Le Centre de détention Hamilton-Wentworth Photo : Radio-Canada/CBC

L'enquête devrait durer cinq semaines et une centaine de témoins y sont attendus. Elle sera présidée par le Dr Reuven Jhirad qui remplace le Dr Jack Stanborough qui avait sévèrement critiqué le ministère des Services correctionnels pour les retards dans cette affaire. La famille Tykoliz avait elle aussi blâmé la province pour ces délais.

Marty Tykoliz et sa sœur ; l'homme de 38 ans a succombé à une surdose en 2014 Photo : Facebook

Cette enquête du coroner devrait donc permettre de savoir si ces huit morts sont accidentelles et le jury devra émettre des recommandations pour éviter d'autres décès semblables en prison. La dépendance aux opioïdes comme le fentanyl en milieu carcéral sera donc au centre des plaidoiries et des témoignages.

D'autres décès sont survenus depuis 2016 dans le même centre de détention de Hamilton, mais ils ne feront pas l'objet de cette enquête. Le dernier en date remonte au 18 janvier 2018 lorsque le jeune Brennan Bowley est mort à la suite d'une surdose de cocaïne que sa famille a qualifiée d'accidentelle.

Brennan Bowley, 23 ans, est mort d'une surdose à la prison provinciale Hamilton-Wentworth. Photo : Facebook

Cette enquête du coroner survient par ailleurs au moment où une récente étude de l'Université MacMaster montre que la province doit en faire plus pour améliorer l'accès des détenus à des médicaments pour réduire leur dépendance aux opioïdes.

Le rapport identifiait plusieurs obstacles à la prescription d'antidotes comme la naloxone en détention tels que le manque de ressources et de financement.

Dans un communiqué, le ministère des Services correctionnels affirme qu'il est déterminé à offrir des services de santé adéquats aux prisonniers toxicomanes.

Il y écrit notamment que les détenus sont tous soumis à une évaluation médicale dès leur arrivée en prison et qu'ils sont sevrés par des thérapies de substitution sous la supervision d'équipes de psychiatres et de travailleurs sociaux.