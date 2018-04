Le commissaire à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador, Donovan Molloy, s'oppose à l'utilisation de caméras de surveillance sur les propriétés de la municipalité de Paradise.

Il demande à la municipalité de mettre fin immédiatement à la collecte d'information privée par l'intermédiaire de ces caméras. Cette recommandation est inscrite dans un rapport qu'il vient de produire à la suite d'une plainte formulée à son bureau en septembre.

Donovan Molloy ne peut pas partager les détails de la plainte, mais il peut préciser que la Loi sur l'accès à l'information et à la protection de la vie privée interdit aux organismes publics d'installer des caméras sans justification.

« On ne peut pas installer un système de surveillance vidéo partout tout simplement parce que c'est commode », dit-il.

La municipalité a installé un total de 87 caméras dans ses immeubles et à l'extérieur sur ses propriétés. Des 23 caméras installées à l'intérieur, 18 sont situées à des endroits seulement accessibles au personnel. Les images de ces caméras sont accessibles en direct sur les ordinateurs de 25 membres du personnel.

Donovan Molloy a demandé comment ces caméras situées à l'intérieur aident à prévenir des activités criminelles, mais la municipalité ne lui a pas répondu.

Les six enquêtes du commissaire à la protection de la vie privée à Paradise depuis septembre sont de loin plus nombreuses que celles de tout autre organisme public. Elles sont plus nombreuses que le total des enquêtes faites auprès de la Ville de Saint-Jean, de l'Université Memorial et de la société d'énergie Nalcor.

Les représentants de la municipalité ont 10 jours pour se soumettre aux recommandations du commissaire, c'est-à-dire éteindre les caméras. Ils ont aussi l'option de régler le différend devant les tribunaux.