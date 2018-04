Des données recueillies par CBC provenant d’enquêtes, de rapports d’enquêtes internes, de reportages parus dans les médias et d’autres sources publiques révèlent notamment que deux codes postaux de la province affichent le plus haut taux de morts impliquant un policier au Canada : le quartier Downtown Eastside et une partie rurale du nord-ouest de la province qui s’étend d’Iskut jusqu’au sud de Prince George, mais qui exclut cette ville.

Au pays, ce sont plus de 400 personnes qui sont mortes lors de contacts avec les policiers depuis 2000. La grande majorité, 70 %, avait des problèmes de santé mentale ou des symptômes de toxicomanie, selon l’enquête de CBC.

La Colombie-Britannique est deuxième derrière l’Alberta pour le taux de personnes ayant fait de l’abus de substances ou ayant des problèmes de santé mentale qui sont mortes à la suite d’une intervention policière.

Portrait des victimes

La majorité des victimes décédées lors de contacts avec les policiers dans la province étaient des hommes blancs avec des problèmes de santé mentale ou de consommation de drogues. L’âge moyen des victimes était de 36 ans. Les victimes noires et autochtones sont toutefois surreprésentées dans ces statistiques puisqu’elles sont en plus petit nombre dans la population. Les victimes sont le plus souvent mortes par balle ou par contrainte.

Aux États-Unis, selon des données publiées par le Washington Post, environ 1000 personnes meurent sous les balles des policiers chaque année. Au Canada, on en compte de 20 à 30 par année.

Des données utiles

Selon des experts qui demandent depuis longtemps plus de transparence, amasser des données sur ces morts est utile. Le sergent Mike Massine, un entraîneur de haut niveau en utilisation de techniques de force à l’Institut de la justice de la Colombie-Britannique est ravi que CBC ait compilé ces données. Il entend les utiliser pour améliorer ses formations.

M. Massine pense qu’elles peuvent aider les policiers à mieux réagir lors d’intervention avec des personnes en crise.

Le sergent explique que tous les policiers de la province reçoivent une formation sur le désamorçage depuis l’enquête Braidwood à la suite de la mort de Robert Dziekanski à l'aéroport de Vancouver en 2007. L’homme avait reçu de nombreuses décharges de pistolet électrique de policiers avant de mourir.

« Nous prônons vraiment de prendre du recul, de ralentir les choses. Nous aimerions n’avoir aucune mort », explique-t-il.

Avec des informations d'Yvette Brend, CBC News