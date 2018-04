Les Noirs de Toronto représentaient environ 8 % de la population de la ville de 2000 à 2017, mais 36,5 % des victimes.

Il n'existe pas de registre national sur les confrontations entre les citoyens canadiens et les forces de police. Pendant six mois, CBC a compilé des données grâce à des rapports d'enquêtes internes, des reportages parus dans les médias et d'autres sources publiques.

Ces statistiques, qui s'étendent de 2000 à la fin de 2017, rescensent 461 cas. Et montrent que le nombre de personnes qui meurent lors de confrontations avec la police a presque doublé en 17 ans, et ce même lorsque les données sont ajustées pour tenir compte de l'augmentation de la population.

Deux groupes sont surreprésentés dans ces contacts avec les policiers : les Noirs et les Autochtones.

Pour Simone Wellington, la mère de Duane Christian, un adolescent de 15 ans tué par un policier de Toronto en 2006, ces données ne sont pas une surprise.

Selon elle, il ne fait aucun doute que la couleur de peau de son fils a joué un rôle dans sa mort prématurée.

Personne dans la communauté noire n'est surpris par ces données. Simone Wellington, mère de Duane Christian

« Il y a des choses que nous devons affronter que les autres races, cultures et ethnies n'ont pas à affronter », pense-t-elle.

Le fils de Simone Wellington, Duane Christian, a été abattu par la police alors qu'il conduisait une camionnette volée. Photo : Radio-Canada/Joe Fiorino/CBC

Duane Christian conduisait une camionnette volée dans l'est de Toronto lorsqu'il a été abattu par la police le 20 juin 2006. Le policier qui a tiré a dit l'avoir fait à la suite d'une confrontation avec l'adolescent. Celui-ci aurait accéléré et conduit son véhicule en direction d'un autre policier.

« Je pense que s'il n'avait pas été un garçon noir, il n'aurait pas été abattu », estime sa mère.

L'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario (UES) a conclu que l'action du policier était légalement justifiée, puisqu'il craignait que son collègue ne soit happé mortellement par la camionnette.

La fusillade a eu lieu à quelques mètres seulement de la maison familiale. Simone Wellington a entendu les coups de feu. Elle a couru dehors.

Il est mort alors que je me trouvais à l'étage de notre maison, que j'entendais le coup de feu, à quelque 30 mètres de moi. Simone Wellington, mère de Duane Christian

Le service de police de Toronto a reçu les données compilées par CBC accompagnées d'une liste de questions, mais n'a pas répondu.

De son côté, la Commission ontarienne des droits de la personne se penche sur les actions du service de police de Toronto de 2010 à 2017. L'objectif : déterminer s'il y a eu du profilage racial ou toute forme de discrimination raciale contre la communauté noire pendant cette période.

Des enquêteurs de l'UES de l'Ontario au moment du décès de Duane Christian à Scaraborough en 2006. Photo : Radio-Canada

14 victimes non armées

La plupart des victimes à Toronto portaient une arme sur elles. Dans 17 cas, il s'agissait d'un objet à lame ou arme blanche.

Sept des victimes possédaient une arme à feu et six autres avaient une réplique d'arme à feu ou un pistolet à air comprimé.

En revanche, selon les données, 14 victimes n'étaient pas armées.

Victimes des tirs policiers

Près des deux tiers, soit 35 personnes sur 52, ont été abattues sous des tirs policiers.

Les autres sont morts à la suite d'une contrainte physique, de l'usage de la force ou d'autres complications médicales durant les confrontations avec la police. CBC n'a pas pu déterminer comment étaient mortes trois des victimes.

À l'échelle du pays, 45,7 % des victimes étaient caucasiennes, donc beaucoup plus nombreuses que les autres groupes raciaux. Toujours au niveau national, 9,5 % (ou 44) des victimes étaient noires.

Duane Christian Photo : Simone Wellington

Peu d'officiers accusés

En 17 ans et 52 cas, seulement sept policiers de Toronto ont été accusés après avoir été impliqués dans la mort d'un civil.

Un seul a été reconnu coupable. C'était en 2016, quand l'agent James Forcillo a été condamné à six ans de prison pour tentative de meurtre après avoir abattu Sammy Yatim dans un tramway en 2013.

Sammy Yatim avait 18 ans, il était armé d'un couteau quand James Forcillo a tiré à plusieurs reprises sur lui.

À lire aussi : La libération conditionnelle du policier James Forcillo est révoquée

De son côté, Simone Wellington est en colère par rapport à la façon dont l'enquête sur la mort de son fils a été menée.

La famille a tenté de poursuivre l'UES, mais la cause a finalement été rejetée par la Cour suprême du Canada.

« Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé ce jour-là, et je ne le saurai jamais, parce que personne ne me le dira », conclut la mère endeuillée.

Avec des données fournies par Jacques Marcoux de CBC