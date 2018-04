La collaboration donnera lieu à la création Beyond présentée au théâtre Rachel Browne du 3 au 5 mai.

Jason Martin trace plusieurs parallèles intéressants lorsque vient le temps de comparer la danse et le hockey.

« L’aspect physique, l’endurance, la force » sont des attributs nécessaires dans l'exercice de ses deux passions.

« Je suis rarement fatigué en danse parce que j’ai été épuisé à en vomir au hockey. Il y a le désir de constamment repousser mes limites physique et ça me sert toujours », ajoute-t-il.

La passion pour la danse

Jason Martin a découvert la danse alors qu’il a dû faire un retour au cégep à l’âge de 21 ans. Il se souvient de n’avoir eu aucune idée de ce qu’il faisait au début, mais il a su donner le meilleur de lui-même grâce aux encouragements de ses enseignants qui ont vu en lui beaucoup de passion, souligne-t-il.

M. Martin dit qu’il pratiquait « trois ou quatre heures par jour pour essayer de ne pas être un bloc de glace » dans son corps.

« La passion de vouloir travailler ça me vient du sport et je traîne ce bagage avec moi », croit l’ancien joueur de hockey.

Le rythme de la prestation

Jason Martin a fondé sa propre compagnie de danse en 2015, ENTITEY/Jason Martin. Il a notamment créé la pièce Falling avec Janelle Hacault, présentée l’année dernière à Winnipeg.

Cette production a attiré l’attention de la troupe Winnipeg’s Contemporary Dancers, la plus vieille troupe de danse contemporaine au Canada, qui lui a offert une bourse et proposé une résidence d’artiste pour la saison 2017-2018.

Le chorégraphe et danseur affirme aimer jouer avec le rythme émotif de la danse afin de « mettre de l’avant l’humanité » dans ses créations.

Le hockey et la danse ont un lien très étroit dans ses chorégraphies. « Je reviens à cette essence-là. Cette force, cette brutalité dans ma danse qui sert à contrebalancer cette douceur. C’est dans les nuances qu’on danse. Un peu comme un match de hockey. Si on est 100 % constamment, on n'aura pas d’énergie pour faire une belle feinte ou aller en échappée », indique l’artiste.

Il dit vouloir complètement investir le public dans sa danse, à l’image « d’un amateur de hockey qui se tient sur le bout de son siège ». Jason Martin cherche à recréer cette tension entre son public et l’art qu’il performe.