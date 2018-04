L'argent sera utilisé par les conseils scolaires anglophones afin d'offrir plus d'options de transports scolaires aux enfants placés.

Il permettra de couvrir les frais de déplacement en taxi, pour changer les itinéraires d'autobus ou payer les conducteurs.

D'après la Société d'aide à l'enfance de Windsor-Essex, un enfant placé en famille d'accueil change en moyenne six fois d'école avant d'avoir 18 ans.

« On sait qu'un des obstacles, c'est de garder les enfants à la même école, où les professeurs et les employés connaissent leurs forces et leurs faiblesses », indique Lyle Ward, de la Société d'aide à l'enfance de Windsor-Essex.

Selon Sharon Pyke, la surintendante de l'éducation au conseil scolaire public, les deux conseils essayaient d'instaurer ce genre de programme depuis un moment, mais sans jamais réussir à trouver le financement nécessaire à un tel projet.

« On est vraiment reconnaissants pour l'argent. Nous espérons pouvoir démontrer que les enfants auront de bons résultats et que le financement sera reconduit l'an prochain », soutient-elle.