Un texte de Émile Duchesne

À la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, les cours sont suspendus à Trois-Pistoles et à Saint-Jean-de-Dieu. Du côté de la Commission scolaire des Phares, tous les cours sont suspendus.

Sur l'autoroute 20, la chaussée est partiellement enneigée et la visibilité est nulle entre Rimouski et Mont-Joli. Sur la 132, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite. La 232, la 289 et la 85 sont enneigées et la visibilité est réduite par endroit.

Selon la Sureté du Québec, une dizaine de sorties de routes ont été signalées dans la région depuis hier soir.