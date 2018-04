Le 15 mai, la maison de vente aux enchères, Christie's met aux enchères une des deux peintures à l’huile que possède le musée La Tour Eiffel de Marc Chagall.

La toile pourrait être vendue entre 6 et 9 millions de dollars US.

Vice-présidente du département des Impressionnistes et de l'art moderne, Cyanne Chutkow a qualifié le tableau de Chagall de « toile lumineuse ».

« Cette peinture est mise en vente à un moment idéal sur le marché de l'art, puisque les oeuvres de Chagall sont toujours très demandées », a fait savoir Mme Chutkow dans un communiqué.

La vente permettra au musée d’acheter des œuvres du « patrimoine national » que le musée est en train de négocier, sans pour autant préciser de quoi il s’agit, indique la porte-parole Christiane Vaillancourt.

Une nouvelle politique

Le tableau de Chagall fait partie de huit œuvres d’art dont le musée veut se départir.

Il y a aussi un portrait de l'Égypte antique qui fait l'objet de négociations avec un autre musée canadien et deux sculptures d'albâtre assyriennes datant de 883-859 avant Jésus-Christ qui seront aussi vendues aux enchères.

Les autres pièces sont des portraits britanniques et canadiens et des articles de broderie qui sont donnés à d'autres institutions fédérales, notamment Bibliothèque et Archives Canada et la Bibliothèque du Parlement.

Ceci marque le début d'une nouvelle « politique de disposition » qui augmentera la fréquence des ventes et des dons du Musée des beaux-arts, selon une note d'information de novembre préparée à l'intention de la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly.

Le musée reçoit par ailleurs 8 millions de dollars annuels du gouvernement fédéral pour ses acquisitions.

Pour certains critiques d'art, cette nouvelle politique ne passe pas.

La vente de cet art est d’une stupidité monumentale. On doit arrêter ça Ninon Gauthier, critique d'art canadienne

Ancienne présidente de la section canadienne de l'Association internationale des critiques d'art (AICA Canada), a déclaré que ce tableau de Chagall appartenait à tous les Canadiens.

« Les générations futures ne pardonneront pas à la galerie pour cette perte [...] Le Musée des beaux-arts ne sert pas seulement l'art canadien, mais aussi l'art international », poursuit-elle.